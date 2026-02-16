El problema que hay en Cobreloa sumó a un contendiente de peso pesado. Luego de que Cristián Insaurralde rompiera el silencio en redes sociales acusando persecución y revelando sacrificios económicos, Óscar Wirth, histórico guardameta y exgerente deportivo del club, salió al cruce con un discurso demoledor.

Sin filtro, el ex arquero calificó la actitud del delantero argentino como una falta de respeto a la historia de la institución y cuestionó duramente su compromiso con el objetivo de volver a Primera División.

“Piensan más en ellos que en Cobreloa”

Wirth no dio espacio a las excusas familiares o económicas que planteó el delantero en su polémico posteo de Instagram. Para el mundialista, los hechos hablan más que las palabras:

“Cuando una persona tiene una conducta así es porque no quiere estar en la institución. No le creo nada. Al final pasa lo de siempre: ellos piensan más en ellos que en la institución”, disparó Wirth en conversación con BOLAVIP.

Para la leyenda naranja, el hecho de que el jugador se mantenga en Calama no es por amor a la camiseta, sino por un tema netamente legal: “Se mantiene por el contrato, esa es la razón que lo obliga a permanecer”.

Óscar Wirth durísimo con Cristián Insaurralde

Crítica a la dirigencia: “Hay que cerrarle la puerta”

El análisis de Wirth no se quedó solo en el jugador, sino que también apuntó a la gestión de quienes armaron el plantel y le entregaron un contrato de larga duración a Insaurralde:

Falta de criterio: “Hay responsabilidad de la gente que contrata. No entienden que hay personas a las que hay que cerrarle la puerta no más”.

“Hay responsabilidad de la gente que contrata. No entienden que hay personas a las que hay que cerrarle la puerta no más”. Conveniencia: “Es muy a menudo esto: cuando las cosas les convienen, son todos simpáticos, pero cuando vienen mal, quieren tirar todo”.

SENTENCIA FINAL: “Es un pésimo aporte”

Con la autoridad que le dan sus años defendiendo el arco loíno y su paso por la oficina técnica del club, Óscar Wirth fue tajante sobre cuál debe ser el futuro del delantero en el equipo de César Bravo.

“Lo mejor es que parta. Es un pésimo aporte para Cobreloa”, cerró el exgerente, dejando claro que el quiebre entre el ídolo del ascenso 2023 y la mística del club es absoluto e irreparable.