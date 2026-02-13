Desde Calama informan que el delantero Cristián Insaurralde lleva un par de días sin presentarse a entrenar no existiendo justificación alguna para eso y que más encima el argentino busca una salida económica.
BOLAVIP conversa con uno de los hinchas más fanáticos del Zorro, el querido relator Paulo Flores, el que está choreado de enterarse de tanto problema en su amado Cobreloa.
“Primero, me parece increíble que todavía este tipo de cosas sigan pasando en el fútbol chileno. En Cobreloa lamentablemente nos hemos acostumbrado dirigencialmente en el último tiempo a que tengamos escándalos muy seguido, desde hace ya bastante tiempo”, asegura el cantagoles.
Florete reconoce estar impactado. “Pero lo de Cristian Insaurralde lamentablemente raya lo ordinario porque está bien, fue figura en el campeonato 2023, permitió el ascenso, fue héroe en la jornada frente al Rangers de Talca, pero de ahí a hacerle un contrato a 5 años con el jugador, ni Víctor Merello, ni Ligua Puebla, ni Marcelo Trobianni, ni Mario Soto, ni Rodrigo Pérez, ni Pepe Díaz, ni Fernando Cornejo, que sí son ídolos, ídolos de la institución tuvieron un contrato de esa manera”, indica.
Según el narrador de emociones “como el inicio ha sido malo futbolísticamente en la Copa Chile, no se ha podido encontrar Cobreloa todavía con su fútbol y por las informaciones que llegan desde Calama que no fue a entrenar, llevan varios días sin comunicarse con él, ni siquiera con el director técnico, el más importante, con César Bravo, ni con el gerente deportivo que es Mauro Pozo, y menos con el presidente de la institución es porque el jugador simplemente está buscando una salida”.
¿Indemnización para Insaurralde?
“Una indemnización que sería catastrófica para un Cobreloa que no está económicamente preparado para este tipo de cosas porque no es el Cobreloa de los ochenta, pero raya en lo ordinario, lamentablemente, si es así”, cree Paulo Flores.
El hincha de Cobreloa no quiere más con Insaurralde
“La situación que está viviendo hoy Cristian Insaurralde provoca esto en Cobreloa. El hincha, el hincha es bravo, el hincha no lo quiere ver, no lo quiere ver más y si vuelve con una buena excusa de que sucedió esto, que hay un problema familiar, es distinto, pero lo va a tener que demostrar en cancha, situación que yo no creo que pase”, cerró.