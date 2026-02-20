Este viernes 20 de febrero arranca oficialmente la Primera B 2026, un torneo que promete emoción, goles y una lucha intensa por el ascenso a la Liga de Primera, máxima categoría del fútbol chileno.

Cada temporada abre con especial atención: los planteles recién conformados muestran nuevas caras, los refuerzos buscan adaptarse rápidamente y los técnicos comienzan a probar esquemas que marcarán la pauta durante los próximos meses.

En el papel, Unión Española, Deportes Iquique, Cobreloa y Rangers aparecen como los equipos más fuertes para pelear el ascenso, en una categoría que se perfila como altamente competitiva.

Marcelo Muñoz y los candidatos para pelear el ascenso en la Primera B

En este contexto, el periodista Marcelo Muñoz, de TNT Sports, entregó su visión a Bolavip Chile sobre los favoritos de la temporada. “Yo creo que si tuviera hoy que apostar por nombres, por candidatos, sin haber comenzado el torneo todavía, me parece que son los equipos de siempre”, afirmó.

Dentro de esos favoritos, Muñoz destacó al cuadro de César Bravo. “Cobreloa trajo nombres de jugadores que han logrado ascensos y que conocen muy bien la categoría. El caso de Diego Tapia, el caso de Tomi Aránguiz, de Felipe Fritz, de Jorge Pol Gatica, jugadores que saben lo que es jugar en esta categoría, pero que además han logrado ascensos, o sea, saben manejar la presión arriba”, remarcó.

Otro equipo que el comunicador considera competitivo es León de Atacama. “Me parece que Deportes Copiapó también va a ser un equipo que esté peleando arriba, obviamente con el sentido de revancha, un poquito de lo que fue el 2025”, indicó Muñoz.

Los Loínos y el León de Atacama buscarán su revancha de la última temporada | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Por otro lado, el comentarista señaló que algunos clubes históricos apostaron menos por refuerzos de impacto: “Hay equipos que, para mí, por lo menos en conformación de plantel, esperaba un poco más. Es el caso de Wanderers y Unión Española, instituciones con tanta historia que no apostaron tan alto, al menos en grandes nombres, y que apuestan mucho por la cantera. Es algo positivo, pero no es fácil asegurar un equipo muy competitivo con esa apuesta”.

En síntesis…