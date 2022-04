Todo indica que Arturo Vidal no seguirá en el Inter de Milán para la próxima temporada en la Serie A de Italia. El centrocampista ha estado bastante acercado a posibles negociaciones para recalar en el Flamengo, quienes estarían dispuesto a negociar con el centrocampista y donde incluso ya conocen las condiciones que habría colocado el futbolista.

Durante este jueves el comentarista deportivo Marcelo Barticciotto mandó una noticia bombástica al respecto del posible futuro de Arturo Vidal. Y es que la situación del futbolista también es regresar a su casa con la camiseta de Colo Colo, por la cual según palabras entregadas por el exfutbolista en Al Aire Libre de Cooperativa, espera por una oferta de Blanco y Negro.

“Conversé con alguien muy, pero muy cercano al círculo de Vidal y me dijo que Arturo está deseoso de conversar con Colo Colo, ahora, en este momento”, partió diciendo el exfutbolista del Cacique en la cual siguió entregando detalles al respecto.

“También conversé con gente del club quienes también me dijeron que quieren conversar con él, porque de últimas Arturo quiere escuchar cuál es la idea, cuál es el proyecto y las sensaciones que tienen por parte del club para lo que viene”, detalló al respecto Barticciotto.

En esta misma línea y antes los rumores que ha generado una posible llegada al Flamengo, el exfutbolista agregó que “Vidal está interesado en escuchar una oferta y que no crean que no hay interés, que no le interesa conversar con Colo Colo para que en algún momento no poder volver”, sentenció al respecto.

Los detalles entregados al respecto es que Arturo Vidal está esperando una conversación con Colo Colo, incluso poniendo en pausa para lo que pueda ocurrir con el club brasileño y tener ambas propuestas en la mesa para tomar una decisión.