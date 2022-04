Audax Italiano y Universidad de Chile siguen sin saber donde disputarán el partido por la undécima fecha del Campeonato Nacional. El Estadio Fiscal de Talca recibió el portazo por parte del delegado presidencial, Humberto Aqueveque, hiciera oficial el rechazo del recinto deportivo para albegar dicho encuentro.

Desde la Región del Maule, Aqueveque dio a conocer las diversas razones del porqué no se podría jugar dicho encuentro en ese recinto y ahora el partido está en vilo a dos días de disputarse.

Uno de los que alzó la voz por la difícil situación que viven los Azules y los Itálicos fue Marcelo Barticciotto. El panelista de Al Aire Libre de Radio Cooperativa se mostró disconforme por lo que están arrastrando ambas instituciones.

"Yo me pongo en el lugar de Escobar (Santiago), de la gente, de los mismos jugadores y esto perturba igual. No es normal no saber donde uno va a jugar, si te van a pasar un estadio. Uno no sabe donde tiene que viajar, adonde tiene que ir, esto entra todo adentro de una programación", comenzó diciendo el Barti.

Añadiendo que "yo creo que de todas las aristas que conlleva a un rendimiento, esto se agrega y va mermando todo, más allá de cómo esté la U porque no está bien, pero esto resta".

"Audax Italiano sabe donde juega y casi siempre jugó en Rancagua, pero los otro partidos saben que tienen que viajar a Rancagua. Es increíble que todos los partidos que tiene que jugar la U no sabe donde tiene que ir y donde debe jugar, eso por el lado del entrenador y de los jugadores perturba", concluyó su análisis.

Recordar que Rancagua había sido la prioridad pero también fue rechazado, luego se pensó en los estadios de la Quinta Región, algo que no prosperó, y finalmente había sido el recinto de la Séptima Región el elegido, pero también fue negado.