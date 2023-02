La fuga masiva de jugadores en Colo Colo ha sido uno de los temas más comentados por los hinchas del Cacique en las redes sociales. Y es que a la partida de Gabriel Suazo, Óscar Opazo, Juan Martín Lucero, Luciano Arriagada, ahora se suma la de Joan Cruz, el cual partió al Real Oviedo de la Segunda División de España.

Todos los ojos han estado puestos en la dirigencia del Cacique, más en Gustavo Quinteros, el cual ha tenido que lidiar con más de algún problema con estas sorpresivas partidas.

Quinteros mira con preocupación la situación del conjunto Popular y los jóvenes | Foto: Agencia Uno

Jorge Coke Hevia, periodista de Pauta de Juego, habló con Bolavip Chiel sobre el drama que vive el Cacique en esta complicada materia.

"El tema es que Gustavo Quinteros igual ponía jóvenes en la UC porque allá no le aguantan, pero Blanco y Negro le aguanta un poco más. Yo no estoy diciendo que pongan al cabro de titular, pero Quinteros ha traído buenos pero también a malos", aseveró el reconocido rostro radial.

"El tema de los juveniles es que se ven forzados por esta regla y a veces no están listos y hay que esperarlos. Ahora, hay que sostenerlos un poco porque a Jeysson Rojas no se le puede haber olvidado jugar a la pelota o que Bouzat sea mejor que Oroz, esa mezcla es la que no me da... No pero mira como Vicente Pizarro se ganó el puesto, mentira. Pizarro era reserva de César Fuentes y tuvo que lesionarse para que Pizarro agarrara la titularidad", agregó.

Por último, el comunicado se lanzó en picada en contra Blanco y Negro y los agentes del fútbol chileno. "Los juveniles que se van de Colo Colo libre hay que verlos caso a caso y el 80 por ciento tienen que ver los representantes, a eso hay que sumarle inoperancia total de Blanco y Negro porque se dan cuenta cuatro meses antes que se les acaba el contrato", concluyó.