Uno que ha perdido terreno con la llegada de Emiliano Amor y Ramiro González es Daniel Gutiérrez, canterano de Colo Colo que se ganó el cariño de los hinchas tras su gran actuación ante Universidad de Chile, en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, partido donde el quien fuese capitán de la Roja Sub 20 en su momento pudo controlar de buena manera los ataques de Joaquín Larrivey y compañía.

Pero de ahí en adelante, el futbolista de 19 años ha alternado entre el banco de suplentes y las no convocatorias, lo que ha despertado el malestar de los fanáticos albos en las diversas redes sociales por esta polémica decisión de Gustavo Quinteros.

Gutiérrez le quiere ganar la pulseada a Ramiro González | Foto: Agencia Uno

Fue Jorge Coke Hevia, conductor del programa Pauta de Juego, quien dejó en claro que sigue sin entender la poca continuidad que ha tenido el oriundo de Arica en las últimas temporadas.

"A mí el que más me sorprende es Daniel Gutiérrez ¿Por qué? Es un central difícil de proyectar porque no es gigante, pero hay excepciones. Todavía no juega mal", remarcó el reconocido comunicador radial.

"Es zurdo y tiene pocos minutos para lo que ha mostrado, nunca ha jugado mal. No es que sea Elías Figueroa, pero no ha jugado mal y debutó en un clásico y no lo hizo mal", recordó el profesional de las comunicaciones.

Vale destacar que Gutiérrez ha disputado 16 encuentros tras su debut en el profesionalismo con la camiseta del Eterno Campeón.