La salida de Pablo Solari sin dudas que mermará la ofensiva Colo Colo, ya que se trata de su delantero más desequilibrante y un inamovible en la formación de Gustavo Quinteros. Por esa razón, el estratega ahora se encuentra en la disyuntiva de cómo reemplazarlo y desde Blanco y Negro avisaron que no buscarán refuerzos.

Afortunadamente, el estratega tiene abundancia de jugadores por los costados y bajo ese contexto, Patricio Yáñez apostó sus fichas por quien considera deberá suplir la partida del Pibe: “Marcos Bolados debería ser el candidato número uno", señaló en el programa Deportes en Agricultura.

De todos modos, hace hincapié en que el jugador no atraviesa su mejor presente. "No pasa nada con él en estos momentos en Colo Colo, yo no sé si tiene algún inconveniente como para no tener la claridad, hablo de su inseguridad, porque condiciones le sobran", agregó.

El ex campeón de Copa Libertadores también expresó sus dudas por el aporte de Marco Rojas. "Yo no sé si el chico de Nueva Zelanda va a tener la capacidad de jugar, todos sus movimientos la mayoría los hace por el sector derecho, también los puede hacer por dentro", explicó.

La salida de Solari provocará un vacío en Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

Tras analizar a las opciones más jóvenes, el Pato se mantiene en su postura. "Ahí también están (Alexander) Oroz y (Cristián) Zavala para poder experimentar. Lo de Bouzat también está en veremos, habrá que ver cómo y de qué forma aportan estos dos jugadores que trajeron a último minuto. Pero ante la ausencia de Solari yo apuesto por Bolados”, apuntó.

Finalmente, Yáñez ve la salida de Pablo Solari como “la oportunidad de darle trabajo a los Zavala, a los Oroz, Bolados y todos estos que han estado de alguna manera de forma irregular, es el momento de utilizar lo que tienen en casa. Así de claro y así de sencillo. Ojalá el director deportivo de Colo Colo así lo plantee y el presidente señor Stöhwing también lo señale, y para adelante”.