Colo Colo está a contrarreloj para buscar un reemplazante de Juan Martín Lucero. El Cacique tiene un gran problema luego de que el delantero se ha puesto en "rebeldía", pues quiere marcharse del club tras una oferta que le habrían realizado desde Fortaleza.

Por aquello, es que la dirigencia del cuadro popular ya buscan un nuevo atacante y ya tiene en la mira a los mercados para concretar aquello. Según informó Daniel Arrieta en Pelota Parada, Colo Colo estaría poniendo sus ojos en México y Brasil.

"Sobre el centrodelantero extranjero están mirando dos alternativas en México y una en Brasil. No me dijeron nombres, pero esos detalles me dieron. Dos jugadores que miran están en el fútbol mexicano y otro está en Brasil", aseguró el periodista.

En esa línea, el mismo reportero agregó "que no es tan descabellado ir a buscar jugadores a esos mercados, porque Lucero era un contrato alto en Colo Colo y se le puede ofrecer harto salario al jugador que venga en reemplazo de Lucero y Colo Clo estaría dispuesto a invertir más de un millón de dólares por el pase de ese jugador", cerró.

El delantero busca salir de Colo Colo | Foto: Agencia UNO

De momento, queda esperar si los albos logran cerrar un nuevo fichaje para Gustavo Quinteros, quien encabeza al plantel en su pretemporada que se está realizando en Argentina.