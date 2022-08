Diego Rubio está teniendo una gran temporada en el Colorado Rapids de la MLS. El ariete chileno ha anotado 11 anotaciones en 24 partidos y su racha aumenta semana a semana: ha convertido tres goles en las últimas cuatro fechas con el cuadro del oeste de Estados Unidos.

Este tremendo momento ha despertado el interés de varios clubes, uno de ellos podría ser Colo Colo de Gustavo Quinteros, donde el hijo del exseleccionado chileno Hugo Rubio cada vez que puede demuestra su cariño por el Popular en su canal de Twitch o redes sociales.

En conversación con Radio ADN, el jugador de 29 años se refirió a la actual situación que está viviendo en el conjunto de la ciudad de Denver.

"Estoy feliz por estar marcando y además el equipo está siendo más consistente, cuando ayuda al equipo anotando es doble felicidad. El equipo ha ido mejorando año tras año y ahora ya nos conocemos bien, cada vez jugamos mejor", partió indicando.

Rubio en su paso por Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Además, agregó que "lo principal es la regularidad. El año pasado pasé por muchas lesiones y no pude jugar dos o tres partidos seguidos. Pude hacer pretemporada este año. Lo principal para un delantero es tener regularidad y jugar".

Luego, tuvo palabras para una posible nominación a la Roja de Eduardo Berizzo, donde dejó en claro que "no se han contactado, pero uno tiene que hacerlo bien en el club para llegar a la Selección y estoy enfocado en eso. Cada jugador tiene que preocuparse de jugar y el entrenador verá a quien llama", remarcó Rubio.

Para finalizar, alzó la voz ante la posibilidad de llegar al equipo de sus amores. "Eso no depende de uno. Estoy muy bien aca, creo que estoy pasando por el mejor momento de mi carrera. No volvería a Colo Colo a salvar el futuro de mi carrera o ganar dinero, sino porque quiero ir a ganar cosas importantes. Hay que ver en el momento de la carrera en que uno está, no quiero ir a morir allá, estar viejo y ni correr. No podría decir que si o no, dependerá de los equipos y el futuro"