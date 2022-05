Colo Colo se prepara para enfrentar este miércoles a Fortaleza en la Copa Libertadores. Uno de los duelos sin duda más importantes para los dos equipos considerando que River Plate se clasificó como líder del Grupo F, y el segundo cupo se lo pelean albos y brasileños para estar presente en la competencia internacional.

Es por esto que Gustavo Quinteros atendió a los medios de comunicación durante este martes en el Estadio Monumental con la conferencia de prensa previa al partido, donde se mostró bastante confiado en conseguir los pasajes para la siguiente etapa de eliminatoria del certamen.

“Estamos muy bien, motivados y con mucha ilusión. Nos toca definir en nuestra casa con un rival que juega bien, pero que no es el más fuerte del grupo. Tenemos que ganar acá y yo creo que tenemos todas las posibilidades si jugamos a nuestro mejor nivel. En la Copa jugamos muy buen, excepto en un medio tiempo, donde no jugamos para nada bien. Tenemos que volver nuestro más alto nivel”.

En esta misma línea, el entrenador agregó que “Ojalá que podamos superar esos pequeños detalles que hasta ahora nos han jugado en contra. Estar más atento y que esos detalles sean a favor nuestro. Estamos con mucha confianza de que sea así”.

Gustavo Quinteros está confiado en poder conseguir la clasificación en Copa Libertadores. (Foto: Agencia Uno)

No obstante, fue consultado por los errores que se han marcado en los dos últimos duelos del Cacique, a los cuales el entrenador los deja en el olvido. “El fútbol es presente. Lo que pasó en el pasado es de otra época. Este equipo está motivado e ilusionado. Sabemos que si jugamos a nuestro verdadero nivel podemos ganarle a cualquier equipo. Lo que tenemos que hacer es eso, hacer lo que sabemos, lo que entrenamos, cada uno haciendo su función al 100%”.

Mientras que en lo que conlleva la definición del grupo jugarlo como local, el estratega fue claro en señalar que “Definir de local contra un rival que juega bien, pero que no es el más fuerte del grupo, es una gran oportunidad. Pero nosotros tenemos que jugar a nuestro mejor nivel, siendo precisos y contundentes. Tenemos condiciones futbolísticas para superar al rival”.

Además, agregó que “Creemos que es así y queremos darle una alegría a la gente, a los trabajadores del club y a los hinchas. Venimos de temporadas complicadas y queremos lograr este objetivo”.

Sin embargo, el director técnico no quiere pensar en el fracaso con Colo Colo en los objetivos que se trazaron. “Fracaso es una palabra complicada. Yo creo que, por mi forma de ser, sino puedo salir campeón en el torneo local sentiré algo similar a esa palabra. Pero no me olvido que hace menos de un año y medio estábamos jugando por no descender y que hemos formado un equipo competitivo en el torneo y en la Copa”.

Finalmente, respecto a la ausencia de los hinchas para este partido, el entrenador señaló que “Vamos a tratar de encontrar la motivación de la gente, es negativo que no esté. Siento que cuando la gente empieza a alentar les da ganas de jugar a todos. Se pueden dar vuelta situaciones adversas con ellos. Hay que gente que no se ha podido portar bien, esperemos que cambie en los partidos que vengan”.

“Siempre queremos que los hinchas estén con nosotros ahí, en el estadio. Esperemos suplir eso con fútbol, esfuerzo y motivación”, sentenció al respecto de esta situación considerando el castigo que recibió Colo Colo de jugar el duelo a puertas cerradas.