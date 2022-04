Un sabor amargo fue el que tuvieron los hinchas de Colo Colo tras la derrota por 2-1 ante River Plate por la tercera jornada de la Copa Libertadores, resultado que dejó a los Millonarios en lo más alto del Grupo F y al Cacique como sublíder, a tan solo tres puntos del elenco argentino.

Una de las grandes polémicas de la noche fue el foul que cometió el zaguero chileno Paulo Díaz al joven delantero Alexander Oroz, el cual fue desestimado por el juez venezolano Alexis Herrera.

El periodista Francisco Eguiluz, panelista del programa Todos Es Cancha, tuvo palabras para el desempeño del árbitro venezolano, quien para él fue factor en el resultado del Cacique ante los Millonarios.

"No solo me pareció falta, era al menos tarjeta amarilla la falta de Paulo Díaz. Me parece que el arbitraje fue un desastre. Colo Colo fue víctima del árbitro, además del mal cambio que hace Gustavo Quinteros. Pero creo que el arbitraje influyó mucho. Hay, creo yo, dos penales claros para Colo Colo que no sanciona, uno en contra de Falcón, donde Enzo Pérez lo está tomando constantemente dentro del área, y a Lucero, en una jugada entrando al área en el segundo tiempo", partió diciendo el comunicador.

"El primer gol de River es clara infracción y yo discrepo que sea por la falta de fútbol del arquero Carabalí. Creo que es una falta de fundamentos tremendo, que no tiene que ver con falta de fútbol, tiene que ver con ideas de cómo defender un arco. Creo que Carabalí se equivoca", añadió el periodista en el canal de Youtube.

"El arquero tiene que saber cuándo ir con las manos y cuándo ir con los pies. Con el área chica despoblada, no tenía porqué ir con los pies. Si le pesa la ansiedad en cada despeje, pero el gol tiene que ver con fundamento y entrenamiento", complementó Eguiluz.

Finalmente, tuvo palabras para el desempeño del Popular a lo largo del partido. "Me pareció un Colo Colo super valiente. Demostró valentía, fútbol y que puede competir con este tipo de equipos. Si convertían alguna del primer tiempo se hubieran ido en ventaja y si Paulo Díaz no cometía esa infracción descarada sobre Oroz en el segundo tiempo, probablemente Colo Colo no perdía el partido", sentenció.