En Colo Colo ya palpitan lo que será el duelo de este jueves contra River Plate por Copa Libertadores en el estadio Monumental de Buenos Aires. En conferencia de prensa, Gustavo Quinteros adelantó lo que espera del que considera su “partido de máxima exigencia” y avisó que no variará su estilo de juego a pesar de la envergadura del rival y la hostilidad de su cancha.

“Nosotros no sabemos jugar de otra manera, siempre intentamos ir a buscar el resultado y ser protagonistas presionando alto. No tenemos un entrenamiento para defendernos más atrás, pero si el rival te obliga a defenderte tendremos que estar sólidos y firmes. Debemos jugar nuestro mejor partido, enfrentamos a un candidato de la Copa Libertadores en su cancha, entonces no sólo lo táctico y futbolístico juega, sino que todo el ambiente que habrá en el estadio Monumental. Estamos preparados, esperamos que los jugadores un poco tocados se recuperen cien por ciento”, avisó.

En ese sentido, el estratega sostiene que los albos tienen las armas para competirle a uno de los grandes del continente, recordando el partido disputado en Macul. “Acá se hizo un gran partido, de hecho, en el segundo tiempo River no tuvo ocasiones claras hasta el gol donde nos equivocamos nosotros y el árbitro de manera grosera. Nos dolió mucho haber recibido un gol de esa manera, pero el juego fue muy bueno, jugando de esa manera y agregando un par de cositas podemos hacerle frente a River, ojalá que esta vez no pueda jugar a su mejor nivel y nosotros sí. Será un partido será el de máxima exigencia para nosotros”, complementó.

Aprovechó también de celebrar la recuperación de sus dos centrales titulares: “Falcón está muy bien, no tuvo molestias ni nada, entrenó bien. Emiliano Amor entrenó bien una parte del entrenamiento y mañana hará todo, ojalá esté al cien por cien para jugar el partido. Cuando tienes a todos a disposición puedes elegir y hay variantes según lo que proponga River Plate”.

Quinteros tiene antecedentes felices en el estadio de River Plate desde su paso por las selecciones de Ecuador y Bolivia, algo que espera repetir esta vez junto a Colo Colo para que también sirva de vitrina para sus dirigidos.

“Con Ecuador pudimos ganar en esa cancha, con Bolivia empatamos también, venimos bien y esperamos que con Colo Colo podamos seguir sacando resultados. Yo y los jugadores estamos motivados, estos partidos te motivan al cien por cien. Tengo ganas de ver jugar al equipo ese partido, que sea de la mejor manera y que cada uno pueda dar el máximo, dar su mejor nivel, porque es una vitrina enorme para ellos más allá de la responsabilidad de representar al fútbol chileno. Cada jugador piensa en estos partidos para mostrar su mejor nivel y esperamos que podamos mostrarlo para hacerle frente a un gran equipo”, destacó.

Gustavo Quinteros explicó la motivación de sus dirigidos por disputar este partido. / FOTO: Guillermo Salazar

Finalmente, desde la óptica de su experiencia entregó las claves para poder abrochar la clasificación, saber jugar con el público en contra y sin entrar en la ansiedad de mirar otros resultados.

“En estos partidos he vivido momentos muy lindos, otros no tanto. Me dio la experiencia de que es muy distinto a un torneo local, hay muchos factores, juegas en estadio llenos e importantes de América contra los mejores equipos. Hay que tener en cuenta al público rival, tener en cuenta los otros resultados de los que compiten para clasificar, pero todo eso lo tenemos que dejar de lado cuando estás en la cancha, hay que entrar concentrados. El jugador con experiencia te hace ver con más claridad estos partidos por sus años de recorrido, por eso los hemos utilizado. Este partido es una final para nosotros, nos puede dar una clasificación, por eso es importante la parte mental y su carácter para afrontar este tipo de partidos”, completó.