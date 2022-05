Gustavo Quinteros llegó a Colo Colo con la misión de sacar del equipo de los últimos lugares de la tabla de posiciones, si bien no lo logró, pudo zafar del descenso directo al derrotar a Universidad Concepción. Temporada siguiente, el Cacique clasificó a Copa Libertadores y ahora está peleando palmo a palmo por el título del Campeonato Nacional y clasificar a la segunda fase del torneo más importante de clubes de Sudamérica.

Todo esto, ha generado que el hincha del Popular se haya encariñado con el DT de 57 años, quien vino para despertar a un grande de Chile y devolverlo al sitial donde alguna vez estuvo por varios años.

El actual estratega del Cacique confesó todos los detalles en Deportes 13 de su viaje de Argentina hacia Chile para poder firmar con Colo Colo.

"Siempre fue un equipo donde uno pensó que dirigirlo sería importante porque es uno de los más grandes de Sudamérica. Cuando se dio la posibilidad no lo dudé, confié siempre que con trabajo y estos jugadores íbamos a salir adelante, aunque se hizo más difícil de lo que pensaba porque se dieron imprevistos que había que solucionar aparte de lo futbolístico", detalló el entrenador argentino nacionalizado boliviano.

Desde octubre 2020 que Quinteros es el estratega del Cacique | Foto: Agencia Uno

"Vinimos con auto, pero yo no manejaba porque eran muchas horas. No se podía volar, no había avión y había que decidir y quería ir, enseguida cuando se dio la posibilidad dije ‘sí, quiero ir’. Buscamos gente que nos pudiera traer y vinimos en tres autos, donde éramos cuatro del cuerpo técnico, fue algo muy lindo, vinimos con un objetivo que pudimos cumplir y hoy estamos peleando por otros objetivos que teníamos en mente. Apuntaba que Colo Colo peleara el campeonato, jugara Copa Libertadores y lo hemos podido cumplir para la gente", complementó Quinteros.

"Tuvimos que esperar mucho en las provincias de Argentina, dormir en Mendoza, pero fue maravilloso. Por el fútbol y dirigir un equipo grande como Colo Colo hemos hecho cosas increíbles, como entrenador soy un apasionado, soy feliz por hacer lo que hago y más en un grande. Estoy contento de estar acá", concluyó.