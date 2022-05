Jaime Vera no tiene problemas en apuntar contra quienes no quieren pelear un puesto con la camiseta de Colo Colo. El exfutbolista es una voz autorizada para hablar respecto a lo que está viviendo Cristián Zavala, quien a punta de mensajes da a conocer su descontento con su presente en la institución alba.

El entrenador conversó de forma exclusiva con Bolavip en la cual le tiró las orejas al delantero apuntando a que solo lleva seis meses en la institución, contemplando una situación en la cual lo comparó con Juan Carlos Gaete de no querer intentar triunfar en el equipo más grande de Chile.

“Se la tiene que ganar po’ (ansiedad), como todo joven que empieza tiene que luchar por sus opciones, no es tan fácil la cosa. Lo que pasa es que la juventud de hoy en día es muy apresurada y no quiere hacer el camino largo, si no que inmediatamente ser figura y lo más rápido posible”.

En esta misma línea, el exfutbolista agregó que “Entonces, hay etapas que tienen que quemar y Zavala (Cristián) lleva seis meses en el club y es muy poco tiempo para que él pueda demostrar. Yo creo que tiene que tener un poco más de tiempo y que cuando le toque la oportunidad no soltar más la camiseta”.

Cristián Zavala en el clásico de Colo Colo y Universidad Católica. (Foto: Agencia Uno)

Pero no fue todo, debido a que también apuntó que “Claro, porque él (Juan Carlos Gaete) estuvo un rato y se fue po’, al final terminan jugando en otros equipos y no intentan triunfar en el equipo más grande de Chile”.

El estratega aprovecha para darle un consejo para el futuro del atacante. “Si po’ y luchar, como tú dices, luchar por los objetivos que tiene. Me imagino que él llegó a Colo Colo con ilusión, con ganas y esas ganas tienen que tratar de mantenerlas po’. No es tan fácil, no es llegar y jugar”.

Finalmente, la situación la comparó con otros clubes de fútbol que tienen menor envergadura. “En otros equipos quizás de menos categoría o de menos convocatoria de público se le hace más fácil, pero acá en Colo Colo no es tan fácil jugar”.