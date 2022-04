El exfutbolista Jaime Vera dio a conocer en conversación con Bolavip que Christian Santos no tiene el nivel para ser jugador de Colo Colo, donde no le ha ido bien.

Colo Colo sumó un punto en su visita a San Carlos de Apoquindo donde igualó uno a uno con Universidad Católica. La conquista del Cacique la convirtió el juvenil Alexander Oroz, quien nuevamente en pocos minutos logra anotar tal como lo que ocurrió en la primera fecha de la competencia frente a Everton de Viña del Mar.

Jaime Vera conversó en exclusiva con Bolavip en la cual el exfutbolista colocolino no ve con buenos ojos la presencia de Christian Santos en la plantilla alba, asegurando que no tiene el nivel para estar en el primer equipo de la institución.

“No le ha ido bien. No está al nivel de los jugadores que necesita Colo Colo. Así es la cosa, así es el fútbol”, fueron las palabras que emitió uno de los futbolistas históricos del club albo.

Pero eso no fue todo, debido a que con respecto al partido señaló que “Creo que en general fue un partido parejo y creo que está bien. Lo que pasa es que el partido tuvo muchas interrupciones, mucha simulación, no fue fluido, entonces como que se echa a perder un poco el espectáculo”.

“En general lo que se hizo de fútbol fue parejo, al final Colo Colo podría haber ganado el partido que se le había puesto difícil, pero si uno analiza todo el contexto del partido fue parejo”, sentenció al respecto.

No obstante, el entrenador nacional no está de acuerdo con la expulsión de Fernando Zampedri. “Bueno por las simulaciones que hay en todo el partido, los árbitros deben fijarse en esos temas. Yo creo que fue injusta la expulsión, no fue un codazo de mala intención, él se protegió con el brazo, pero en ningún momento le pegó”.

Finalmente, el estratega dio a conocer que la salida de cadena de Gustavo Quinteros se dio con el momento del partido. “Lo que pasa es que fue como el partido, estaba todos medios alterados, todos medios pasados de rosca digamos y eso al final te termina pasando la cuenta”.