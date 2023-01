Jorge "Mago" Valdivia dejó en claro que no entiende cómo Colo Colo no fue en búsqueda de Paolo Guerrero y dio a conocer una de las grandes falencias del fútbol chileno.

Jorge 'Mago' Valdivia en llamas porque Colo Colo no se fijó en Paolo Guerrero: "Es un 9 extraordinario y de selección"

Colo Colo se prepara para lo que será la segunda fecha del Campeonato Nacional. Los albos tendrán la difícil misión de visitar a O'Higgins de Rancagua, rival que en más de alguna oportunidad le ha presentado problemas en las últimas temporadas.

Mientras, los dirigentes de Blanco y Negro siguen en la búsqueda del tan ansiado reemplazo de Juan Martín Lucero, delantero que partió con polémica a Fortaleza de Brasil pese a que había renovado hace algunos días su contrato con el Cacique.

El ex futbolista Jorge Valdivia sorprendió a todos en el programa Los Tenores de ADN Deportes porque al enterarse que Racing Club de Avellaneda fichó a Paolo Guerrero, histórico centrodelantero peruano que estaba en búsqueda de un club tras su paso por Avaí de Brasil, terminó agarrándose la cabeza por la posibilidad que perdieron los albos de contratarlo.

Guerrero estuvo en el radar de Colo Colo | Foto: Getty Images

"Sabes qué tiene que haber un alguien experto o no experto pero si que tenga conocimiento amplio de jugadores del mercado brasileño, peruano, colombiano, ecuatoriano, uruguayo, pero que esto pase no solamente en Colo Colo sino en todos los equipos como suele suceder en Argentina, en Brasil o Europa", explicó el ex volante creativo de la Roja.

"El otro día lo hablamos fuera de micrófono ¿Por qué no fueron a buscar a Paolo Guerrero? ¿Por qué no fueron a buscar a Paolo Guerrero? Un nueve extraordinario y de selección. Va a Racing, tu crees que Colo Colo no pudo haberle ofrecido algo mejor a Guerrero que Racing", apuntó uno de los ídolos de Palmeiras.

"En Brasil hay mucho jugador que está en Bahía, Figuerense, Curitiba, Atlético Paranaense, que necesita jugar y se quedan parados, van a segunda división y perfectamente podrían venir acá y la rompen, pero tiene que haber un seguimiento que no hay", concluyó el ex jugador de Colo Colo.