Claudio Borghi analizó la planificación de Gustavo Quinteros con la que saltó Colo Colo a la cancha en busca de la clasificación y que finalmente no pudieron conseguir en la Copa Libertadores.

Claudio Borghi no queda conforme con la planificación de Gustavo Quinteros: “La solución fue Pizarro cuando es un partido de ganar o ganar”

Claudio Borghi analiza la planificación que trabajó Gustavo Quinteros para buscar este miércoles la clasificación en la Copa Libertadores y por la cual no lograron conseguir. La derrota pega fuerte en Colo Colo considerando que quedaron eliminados de la competencia.

Durante el programa de Todos Somos Técnicos el exentrenador albo entregó su visión al respecto. “Me iría a la planificación que tenía el entrenador en el partido porque uno planifica y acá está el gran problema de que te sirva un resultado que es ganar. Si vos dices ‘si no puedo hacer un gol, que no me hagan un gol”.

Además, agregó que “En el segundo tiempo podías ver cómo quemar las naves para poder sacar un resultado positivo. Fortaleza en el primer tiempo llegó tres veces al arco y te anotó dos. Mucho. Entonces vos dices ‘ahí ya estoy complicado porque todo lo que podía pensar para un segundo tiempo de un cero a cero, tengo que empezar a montar resultados’”.

Colo Colo se despide de la Copa Libertadores con una derrota frente a Fortaleza. (Foto: Agencia Uno)

En la misma línea contempló que “Afortunadamente para Colo Colo vino este gol al término de la primera parte que te da más esperanzas. Después siempre tenemos las mismas dudas, las alternativas que tienes en el banco de suplentes para darte soluciones y hoy la solución fue poner a (Vicente) Pizarro por ejemplo”.

ver también Herrera deja en claro que Fuentes y Pavez no son buenos acompañantes para Gil

ver también Vladimiro Mimica no se sorprende con la eliminación de Colo Colo

“Y cuándo vos tenés un partido que es ganar o ganar, dices por qué Pizarro. Quizás él vio poblar el mediocampo para poder enviar a otra gente al ataque y después que mete a Bolados faltando seis minutos. Es una pena, pero son cachetazos que nos vienen a dar realidades y que no estamos en condiciones de competir en certámenes internacionales como la Copa Libertadores”, sentenció al respecto.