La eliminación de Colo Colo en la Copa Sudamericana caló hondo. El Cacique volvió en la madrugada de este jueves a Chile para comenzar a prepara su partido del domingo en el Campeonato Nacional, donde deberán recibir a Deportes La Serena con la misión de seguir peleando los primeros puestos de la tabla.

Una medida por la cual, en la llegada de la delegación, uno de los que dio la cara fue el defensor uruguayo Maximiliano Falcón quien se tomó el tiempo para dar explicaciones a los hinchas de lo ocurrido en la noche de Porto Alegre sonde se culminó con la eliminación de Colo Colo en Copa Sudamericana.

“Dolió mucho. Dije que iba a ser una catástrofe si perdíamos, pero esto es futbol. Son momentos duros, hay que levantar cabeza y enfocarse en lo que viene, el fútbol no da tiempo para estas cosas”.

No fue todo, debido a que además contempló que “Teníamos 3-0 y el partido controlado al principio. El gol de ellos no se lo esperaban y luego no pudimos manejar el partido. Debemos mejorar lo que se hizo mal”.

Colo Colo deja en el pasado su eliminación en la Copa Sudamericana. (Foto: Agencia Uno)

Sin embargo, dentro de esta posibilidad, el futbolista dio a conocer que se siente responsable de la primera conquista en la cual no pudo despejar de buena forma el balón, como así también una distracción en el córner que terminó con la igualdad en el marcador global.

“Tuve responsabilidad en el primer gol y después una distracción en el córner. Pasó por varias cosas, los errores individuales fueron parte de lo que pasó, pero tampoco hicimos un buen partido en general. Todo eso llevó a que quedáramos eliminados”.

Lo cierto es que ahora Colo Colo planifica su encuentro con Deportes La Serena en el Campeonato Nacional, encuentro que está programado para este domingo 10 de julio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental David Arellano.