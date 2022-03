Harold Mayne-Nicholls se enfoca en destacar el nivel de Colo Colo por sobre analizar las falencias de Universidad de Chile en el superclásico 191 del fútbol chileno que finaliza en triunfo local por 4-1 en el estadio Monumental por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2022.

"Siempre por una deformación -yo soy periodista igual que el señor (Marco) Sotomayor- siempre tendemos a analizar a los que no están, los que faltaron, los que no llegaron, los que no lo hicieron bien ¿Por qué no hablamos de esos tres, cuatro minutos espectaculares de Colo Colo? La salida en el segundo gol, evidentemente no tiró donde puso la pelota (Pablo) Solari, pero la salida que hizo el equipo ahí", comenta el expresidente de la ANFP en el programa Círculo Central de TV+

El exvicepresidente de Blanco y Negro cree que la diferencia pudo ser mayor: "Los primeros 15 minutos fueron buenísimos, la U jugó muy bien, claro 3-0 abajo cambia. Después pierde el doble penal (Cristián) Palacios. Hablaron de los que contrataron, Palacios es un jugador de goles y se le va. Después viene toda esa carga anímica que tiene la U, pero Colo Colo siguió jugando y fácilmente pudo haber ganado por más", añade.

Mayne-Nicholls queda satisfecho con el nivel del encuentro: "Lo bueno de hoy día, al fin vimos un clásico bueno,. Hace mucho tiempo que no veíamos un buen clásico, quizás del último gol de Paredes, el 3-2 que fue bastante bueno, pero después no hubo buenos clásicos, eran bastante planos, este partido fue bueno a mi juicio, lo vi por la televisión los que van al estadio lo ven distinto".

Por último destaca la performance del equipo de Gustavo Quinteros: "Colo Colo fue un ganador de principio a fin, al principio quizás la U un poquito, pero ya con tres goles abajo. Hizo un gran partido", cierra.