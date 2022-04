Colo Colo buscará quedarse con los puntos en el Estadio Monumental durante la noche de este miércoles en un duelo frente a River Plate de Argentina. El elenco albo quiere mantener su buen inicio en la Copa Libertadores, que le permite ir sacando ventaja frente al club millonario y empezar a mirar de reojo una posible clasificación.

En la previa de este partido habló el señor Víctor Solari con TNT Sports, padre de Pablo Solari el delantero de Colo Colo, quien expresó su fanatismo con el elenco millonario, pero que dejará los colores de lado y en caso de que su retoño anote lo va a celebrar con todo.

“Siempre he sido hincha de River, se lo he inculcado a ellos en la familia. Pero hoy eso se corta, somos 100% colocolinos”, fueron las palabras que emitió el padre del histórico jugador colocolino.

En esa misma línea, el padre del delantero agregó que entre sus cercanos los conocen como Matador, pero no por Marcelo Salas. “No me dicen Matador por Marcelo Salas, ojalá hubiese sido por eso, fue para River un crack y lo admiré mucho. Para mí Marcelo sí, Alexis ni hablar, es otro crack y como vos decías están Francescoli, Ortega, River siempre ha sacado buenos jugadores. Soy admirador de eso. También está Aimar”.

Lo que tiene claro es que, si su hijo anota frente al club de sus amores, no lo piensa y lo celebra con todo. “Si hace un gol Pablo lo grito con todo. Me he enfrentado a equipos donde nací y lo primero es la camiseta que tienes puesta. Se olvida del resto, la actitud con tu camiseta es lo primero. Incluso si jugara con sus hermanos lo haría a muerte. Al otro día se puede hablar de algo”.

Dentro de las curiosidades al respecto del partido, el padre de Pablo Solari le pidió un pequeño pedido. “Lo primero que le dije fue que cambie de camiseta y me la dé, tiene un par de amigos de River que juegan ahí. Con Pocchetino comparte representante y jugaron en Talleres, y con Enzo Fernández fue a la selección cuando fueron a España. Seguro con ellos cambia algo”.

No obstante, es conocido por todos que el Pibe estuvo a poco de salir de Colo Colo a principio de año y su padre le entregó algunos consejos al respecto. “La Libertadores le iba a dar un buen respaldo, ha hecho dos buenos partidos y tomó la decisión de quedarse, que me parece que fue una buena decisión. Mi opinión cuando me consultó fue que me parecía tener prudencia, arriesgar y jugar en Colo Colo. Además de agradecer, porque Colo Colo lo hizo debutar”.