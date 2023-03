El histórico ex atacante, Patricio Yáñez dejó en claro quien debe ser el nueve titular para Colo Colo en el Superclásico ante la Universidad de Chile

Patricio Yáñez apuesta por Leandro Benegas en Colo Colo :”Hoy él es más importante, Lezcano no está para jugar desde el primer minuto”

Colo Colo ya última detalles para lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en el que los ‘Albos’ buscarán mantener su hegemonía ante la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en donde los ‘Azules’ hace más de 20 años que no conocen la victoria en Pedreros.

En la previa a este compromiso, el ex jugador, Patricio Yáñez ya comenzó a vivir lo que es este partido en el programa ‘F90’ de ESPN, en la que le dejó a Gustavo Quinteros el tridente ideal según su percepción para enfrentarse ante su archirrival, en la que respalda a Leandro Benegas y Carlos Palacios.

“Arriba tiene que jugar Fabián Castillo, Leandro Benegas y Carlos Palacios. El esfuerzo que ha hecho (Benegas) me ha parecido que ha sido reconocido y no solo por la gente”, comenzó señalando Yáñez.

El hoy comentarista fue consciente del constante debate que se formó entre la posibilidad de formar con Darío Lezcano y Leandro Benegas, inclinándose por el atacante nacionalizado chileno, a quien ve mejor físicamente a comparación del paraguayo.

Yáñez se banca a Benegas | Foto: Agencia Uno

“(Lezcano) tiene que entrar en el momento que Gustavo Quinteros lo considere pertinente y en el segundo tiempo es el momento que debe entrar, no está para jugar de entrada”, declaró en ESPN.

Finalmente, Yáñez remarcó que Lezcano hasta día de hoy no está apto para poder iniciar un partido desde titular y especificó, que Leandro Benegas hoy por hoy es mucho más determinante en el esquema de Colo Colo.

“Lezcano no está para jugar desde el primer minuto, se le ve en la cancha. A lo mejor no se va poner nunca a punto porque no tiene la capacidad ni la calidad, Benegas hoy es mucho más importante”, cerró.