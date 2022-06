Tras terminar la primera rueda del Campeonato Nacional 2022, todos los clubes del fútbol chileno vuelven a salir al mercado de pases para buscar refuerzos, donde uno de los que promete moverse más es Colo Colo. Los albos buscan cerrar refuerzos antes de iniciar su intertemporada, entre los que surgen Martín Rodríguez y Mauricio Viana.

Pero en el Monumental también se habla de las salidas, donde la principal incógnita es la de Cristián Zavala, jugador que llegó como incorporación a comienzos de temporada, pero no ha logrado consolidarse en el once de Gustavo Quinteros. Además, una eventual llegada del Tin amenazaría más sus opciones de sumar.

El ex Melipilla puso cierta cuota de incertidumbre tras el partido con Ñublense, señalando que “no sé qué va a pasar conmigo, la gente que trabaja conmigo lo está viendo, lo estamos hablando. Hoy, mi presente es Colo Colo. Dios sabe lo que va a pasar el segundo semestre”.

Esta situación es seguida con atención desde el fútbol mexicano, concretamente del Mazatlán, club que ya estuvo interesado en él desde el 2021. Pero son sondeos informales, por que hasta ahora no han llegado ofertas formales a las oficinas del Estadio Monumental.

Cristián Zavala ha actuado en 12 partidos con Colo Colo. / FOTO: Guillermo Salazar

“Él tuvo una oferta de México antes de venir a Colo Colo, pero optó por venir acá. Hay sondeos y cosas generales, pero no ha tenido nada concreto. No me gusta decir que no sean. La idea de Cristián es jugar, idealmente en Colo Colo, porque lo que quiere él es ser seleccionable”, confirmó a DaleAlbo José Manuel Espinosa, representante del jugador.

Cristián Zavala suma apenas 428 minutos repartidos en 12 partidos, siendo titular en cuatro ocasiones y todavía no registra goles ni asistencias. El próximo martes se presentará a la intertemporada, donde luchará por convencer a Gustavo Quinteros.