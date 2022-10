Dentro de lo que ha sido la gran temporada que ha realizado Colo Colo en el Campeonato Nacional, la cual lo tiene a un paso de conseguir su gran objetivo, el cual es lograr la ansiada estrella 33 de los ‘Albos’, uno de los grandes rendimientos que se ha visto dentro del plantel adiestrado por Gustavo Quinteros, ha sido la del defensor uruguayo, Maximiliano Falcón.

Pensando en el futuro del ‘Peluca’, el jugador aún no sabe qué sucederá con su carrera, en donde en esta jornada su representante, Gerardo Arias, dialogó con El Deportivo’ y tuvo palabras para lo que le espera a Falcón, en donde dejó un mensaje muy alentador para el pueblo colocolino.

“A Maxi le quieren renovar el contrato en Colo Colo. Dijimos que sí, pero tampoco estamos apurados. El jugador se quiere quedar dos o tres años en el club. Estamos negociando para extender ese vínculo hasta 2025″, partió expresando Arias.

El empresario profundizó en lo que ha sido las negociaciones con la directiva del ‘Popular´, en donde aseguró que hace varios días iniciaron el dialogó y se espera que para las próximas jornadas se pueda sellar la permanencia del ‘Peluca’ en Colo Colo.

Maximiliano Falcón es uno de los puntales en Colo Colo | Foto: Guille Salazar

“Nosotros ya empezamos las conversaciones con el club chileno. Hace 20 días me reuní con Daniel Morón (secretario técnico) y Alejandro de Paul (gerente general) para ver los detalles del tema y estamos bien encaminados. En los próximos días, seguramente, podríamos cerrar un acuerdo”, explicó al medio citado.

Para Arias, esta decisión pasa por grandes rasgos por el interés de Falcón en quedarse en el ‘Cacique’, la cual considera su verdadera casa, en donde le gustaría quedarse como mínimo un par de años más.

“Maxi está muy tranquilo y feliz en Colo Colo, así me lo hizo saber. ‘Me quedó acá, esta es mi casa’, me dijo. A la vez me confió que si no llega una oferta importante le gustaría quedarse más tiempo. Es un hincha del club”, afirmó el agente.

ver también Colo Colo afina su puntería y vence a Barnechea en un encuentro amistoso

Finalmente, Arias explicó cuáles son las tratativas con los números dentro de lo que es el pase de Maximiliano Falcón, en donde señala que Colo Colo podría comprar el otro 50% del pase del uruguayo y, además, señaló que desde México tienen en carpeta al defensor.

“Una de las posibilidades es que el club compre el otro 50% de la carta del jugador. Eso estamos viendo. Existe un interés de Tigres de México, no han hecho una oferta formal, pero Maxi se quiere quedar. Ya veremos en diciembre lo que ocurre. Hay que esperar que Colo Colo sea campeón. Respetamos al club y tampoco tomaremos alguna decisión sin consultarlo”, cerró.