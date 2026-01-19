La derrota de Colo Colo ante Alianza Lima no solo dejó preocupación en el cuerpo técnico y los hinchas, sino que también abrió un flanco de críticas desde el análisis mediático. El funcionamiento colectivo del equipo de Fernando Ortiz volvió a estar en tela de juicio, especialmente por la falta de identidad futbolística y la irregularidad que arrastra desde la temporada pasada.

Uno de los más duros fue el periodista Rodrigo Herrera, quien en diálogo con BOLAVIP expresó su decepción por lo mostrado por el Cacique. Sus comentarios apuntaron directamente al trabajo del entrenador y a la carencia de una idea clara en el campo de juego, encendiendo nuevamente el debate sobre el presente albo.

Las duras críticas de Rodrigo Herrera al ciclo de Fernando Ortiz

“Llamó la atención lo poco que se partió el arco, o sea, es una realidad y se empata mucho con lo que era el Colo Colo del 2025”, señaló de entrada, marcando un paralelismo directo entre el equipo actual y versiones anteriores que tampoco lograban imponer condiciones ni dominar a sus rivales.

Rodrigo Herrera fue muy crítico con Fernando Ortiz (Foto: Potosport)

En esa misma línea, el comunicador fue crítico con el rendimiento general, aunque rescató nombres puntuales: “Quizás pensando en el rodaje me gustó Ulloa, se nota en la pretemporada ya la regularidad que tuvo en La Calera. Este Colo Colo no sé, hoy día lo vi un poquito más goleador, pero la verdad es que poco y nada de juego, poco y nada de fondo, ese es el tema”.

Herrera profundizó aún más en su análisis y apuntó a uno de los problemas estructurales del equipo: “Colo Colo no tiene fondo de juego, ese es el tema”, afirmó, pero apuntando al que para él es el gran responsable de esa deuda en Macul.

Finalmente, dejó instalada la duda más pesada sobre el proceso del DT argentino: “¿A qué juega Ortiz? Todavía no lo sabemos y ya llevo un tiempo suficiente”, sentenció, en una frase que resume el sentir de buena parte del entorno albo tras una nueva presentación decepcionante.



