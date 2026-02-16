Colo Colo sumó un nuevo triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde el conjunto de Fernando Ortiz se impuso por 1-0 ante Unión La Calera y sigue agarrando confianza para meterse de lleno en la lucha por el título.

Tras lo que fue este compromiso, el periodista Danilo Díaz desmenuzó en Radio ADN lo que fue el triunfo del ‘Popular’, en la que primero partió destacando el partido de Víctor Felipe Méndez y su pase de lujo, que fue clave para la victoria.

“El pase, el balón le llega al jugador más claro de este Colo Colo, Víctor Felipe Méndez, que mete esa pelota con un cuchillo, esa pelota que rompe la línea de los defensores en La Calera”, partió señalando Díaz.

Siguiendo en la línea, el ‘Tenor del Pueblo’ se encargó de elogiar lo que fue el rendimiento de Maximiliano Romero, jugador que fue clave para el triunfo tras anotar el único tanto del compromiso.

Díaz y su elogio a Romero | Foto: Photosport

“Cuando viene cerrando el defensor, muy bien aparece Maximiliano Romero y ahí uno ve la jerarquía del delantero, porque no se pone nervioso, porque no le pegó a la primera, no se dejó llevar por la circunstancia”.

“Cuando recibe la pelota, observa, ve el panorama y rival que lo viene a cruzar, le amaga, lo deja en el piso y define ya sin arquero”, remarcó.

Finalmente, Díaz terminó en su ronda de elogios y también tuvo buenas palabras para Yastin Cuevas, el joven delantero del ‘Cacique’ que fue importante con su asistencia para el gol de Maximiliano Romero.

“Cuevas no había participado del juego, no había sido el futbolista que se esperaba o el revulsivo que podía ser, pero este tipo de jugadores, el jugador apareció en el momento preciso, metió el pique al espacio justo, superó a los defensores, le marcó y entendió lo que quiso hacer Méndez y resolvió de buena manera y no se engolosinó con el remate al arco, porque le achicó muy bien Avellaneda, él optó porque vio a su compañero”, cerró.

