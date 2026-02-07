Colo Colo y Everton de Viña del Mar ya tienen sus formaciones confirmadas para este trascendental encuentro por la segunda jornada de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo y Everton ya juegan en el Monumental David Arellano. El 'Cacique' lo busca de izquierda a derecha en su pantalla. Fecha 2 de la Liga de Primera ya en marcha.

Arturo Vidal tuvo la primera del 'Cacique' a los 2 minutos de juego. El King recibió el balón muy incómodo y terminó saliendo por sobre el vertical.

Centro de Alfaro que complicó a la zaga defensiva del 'Cacique'. Palacios remató pero el balón se fue levemente desviado por el palo izquierdo del 'Tuto'.

Colo Colo vuelve a escena este sábado con la urgencia de sumar su primer triunfo en la Liga de Primera. Desde las 20:30 horas, el ‘Cacique’ recibe a Everton en el Estadio Monumental en un duelo clave para cortar la mala racha, luego de la caída por 3-1 ante Deportes Limache en el estreno del torneo.

El golpe en la primera fecha dejó al equipo albo bajo presión y con Fernando Ortiz en el centro de las críticas. El técnico sabe que no hay margen para otro tropiezo y por eso prepara un once con varias novedades, apostando a recuperar solidez y protagonismo ante su gente frente a un rival que también llega herido.

Everton, por su parte, tampoco tuvo el arranque esperado. Los ruleteros cayeron por la cuenta mínima ante Unión La Calera y llegan a Macul con la obligación de sumar para no quedar tempranamente relegados.