Colo Colo vuelve a escena este sábado con la urgencia de sumar su primer triunfo en la Liga de Primera. Desde las 20:30 horas, el ‘Cacique’ recibe a Everton en el Estadio Monumental en un duelo clave para cortar la mala racha, luego de la caída por 3-1 ante Deportes Limache en el estreno del torneo.

El golpe en la primera fecha dejó al equipo albo bajo presión y con Fernando Ortiz en el centro de las críticas. El técnico sabe que no hay margen para otro tropiezo y por eso prepara un once con varias novedades, apostando a recuperar solidez y protagonismo ante su gente frente a un rival que también llega herido.

Everton, por su parte, tampoco tuvo el arranque esperado. Los ruleteros cayeron por la cuenta mínima ante Unión La Calera y llegan a Macul con la obligación de sumar para no quedar tempranamente relegados.