Mientras Colo Colo se alistaba para enfrentar a Olimpia en su primer amistoso por la Serie Río de La Plata en Uruguay, aterrizó en Montevideo el nuevo refuerzo del Cacique para sumarse a la pretemporada 2026.

Se trata del delantero argentino Maximiliano Romero, quien sería el elegido por el directorio de Blanco y Negro, a la espera de que se realice la votación de mañana (viernes).

Aunque en la previa, el propio presidente Aníbal Mosa indicó que solo llegaría un solo delantero, donde el trasandino de 27 años ya declaró como refuerzo del Eterno Campeón.

“Muy contento, la verdad, feliz de estar de vuelta en Chile. Pero más contento de llegar a un grande de Chile”, lanzó Maxi Romero en el Aeropuerto de Carrasco.

“Lo hablamos mucho tiempo con mi representante, pero obviamente la decisión mía ya estaba más que clara, que era llegar a Colo Colo, que era lo que yo quería”, agregó al paso.

Maximiliano Romero habló por primera vez como refuerzo de Colo Colo. (Foto: Captura)

El jugador que pertenece a Argentinos Juniors y que estuvo a préstamo en O’Higgins el 2025, también tuvo palabras para la experiencia de poder compartir camarín con un ídolo sudamericano, como lo es Arturo Vidal.

“Obvio que es un referente para todos, para muchos, y vamos a estar escuchándolo siempre”, expresó.

Cabe recordar que, hasta el momento, Colo Colo tiene tres fichajes oficializados: el lateral nacional Matías Fernández Cordero y los defensas uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Por su parte, Maxi Romero se impuso en la discusión a nombres como Damián Pizarro, Daniel ‘Popín’ Castro y Carlos Lucumí.

En síntesis