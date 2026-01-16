En Colo Colo ya tienen listo a su cuarto refuerzo para esta temporada 2026, el que fue anunciado este viernes luego de la reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro.

Se trata del delantero argentino Maximiliano Romero, quien llega cedido al Cacique desde Argentinos Juniors, imponiéndose a otros candidatos como Damián Pizarro, Carlos Lucumí y Daniel ‘Popín’ Castro.

El atacante de 27 años viene de estar a préstamo en O’Higgins de Rancagua el segundo semestre del 2025, donde anotó siete goles y dio dos asistencias en 13 partidos disputados.

Esta vez tendrá la misión de reemplazar al uruguayo Salomón Rodríguez, quien partió cedido al Montevideo City Torque. Por ende, le pondrá presión al goleador Javier Correa.

“¡Bienvenido al Eterno Campeón! El delantero argentino Maximiliano Romero, ya es Cacique y se convierte en nuestro cuarto refuerzo para la temporada 2026”, anunciaron desde Macul.

Colo Colo oficializó el fichaje de Maximiliano Romero.

El ex PSV Eindhoven ya se sumó a la pretemporada de Colo Colo en Uruguay, donde ayer (jueves) arribó al Aeropuerto de Carrasco. Ahí dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador de Colo Colo.

“Muy contento, la verdad, feliz de estar de vuelta en Chile. Pero más contento de llegar a un grande de Chile. Lo hablamos mucho tiempo con mi representante, pero obviamente la decisión mía ya estaba más que clara, que era llegar a Colo Colo, que era lo que yo quería”, expresó Maxi Romero.

Cabe recordar que, aparte de Maxi Romero, Colo Colo fichó al lateral chileno Matías Fernández Cordero y la dupla de centrales uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez.

En síntesis