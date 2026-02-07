Colo Colo llega al duelo ante Everton sin margen de error. Cacique recibe este sábado a los ruleteros desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental con la urgencia de ganar para no profundizar el delicado momento que atraviesa desde la temporada pasada.

El golpe sufrido en la fecha anterior dejó secuelas profundas. La derrota frente a Deportes Limache encendió las alarmas y dejó a Fernando Ortiz en una posición incómoda, con cuestionamientos tanto por el rendimiento del equipo como por las decisiones tácticas. En ese escenario, el entrenador decidió mover el tablero y apostar por cambios importantes, incluso a costa de modificar el esquema.

Albos y Ruleteros se ven las caras esta tarde en el Estadio Monumental (Foto: Photosport)

Durante la semana, el técnico albo trabajó con más de una alternativa. Si bien todo indica que Colo Colo saltará a la cancha con un 4-4-2, no se descarta que, por momentos, el equipo se ordene con una línea de tres en el fondo, tal como se vio en algunos pasajes de la pretemporada. La flexibilidad táctica aparece como una de las grandes apuestas para sorprender al conjunto ‘Ruletero’.

¿Cómo formaría Colo Colo frente a Everton?

Las primeras decisiones fuertes se dan desde el arco. Pese a las críticas y a los rumores de un posible refuerzo en esa zona, Fernando de Paul seguirá siendo el arquero titular. El ‘Tano’ optó por respaldarlo en un partido clave, confiando en que pueda responder cuando más se necesita y darle estabilidad a una defensa que ha sufrido más de la cuenta.

En la última línea también hay novedades relevantes. El DT resolvió hacer cambios en las bandas, dejando fuera a nombres que venían siendo habituales para dar paso a Jeyson Rojas y Diego Ulloa. Ambos se sumarán a Jonathan Villagra y Joaquín Sosa en una defensa que buscará mayor solidez y mejor salida desde el fondo.

El mediocampo es donde se concentra la mayor incógnita táctica. Arturo Vidal aparece como pieza clave, con la posibilidad de retrasarse algunos metros si el partido lo exige, incluso integrándose a la zaga. Esto permitiría que Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino tengan mayor libertad para manejar el balón y generar juego en campo rival.

Arriba, en tanto, Ortiz decidió ir con todo. El técnico se la jugará por una dupla ofensiva potente, apostando por Maximiliano Romero y Javier Correa como referencias de área.

La decisión implica dejar fuera a otros nombres jóvenes y refuerza la idea de que Colo Colo buscará el triunfo desde el primer minuto, consciente de que cualquier otro resultado podría agravar aún más la crisis.

DATOS CLAVE

