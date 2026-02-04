Durante las presentaciones oficiales de Lautaro Pastrán y de Álvaro Madrid en Colo Colo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, respondió sobre la implementación del nuevo sistema de registro facial en el Estadio Monumental.

“Tenemos actualmente uno de los sistemas de registro facial más importantes del mundo”, declaró el mandatario sobre el nuevo sistema instalado en la casa de los Albos.

Con esta instalación, Colo Colo se suma a los demás equipos que se encuentran siguiendo esta práctica para poder frenar la delincuencia en los recintos.

“Recordar sobre el enrolamiento que deben tener nuestros hinchas al ingresar al estadio. Este será un paso importante para recuperar el estadio para las familias”, cerró el presidente del Cacique.

El sistema de Registro Nacional de Hinchas se implementó de manera obligatoria en 2025, y los Albos se sumaron a los clubes que ejecutarán este nuevo método.

Foto: @colocolo en X. Nuevo sistema de torniquetes en Estadio Monumental

Esta nueva incorporación nace principalmente por los sucesos ocurridos en 2025, durante el olvidable centenario del Cacique. El cual quedó manchado por el rendimiento dentro de la cancha, como también por el comportamiento de lo hinchas por fuera de ella.

¿Cuándo será la inauguración del Estadio Monumental?

El nuevo método dará inicio en el encuentro frente a Everton por la segunda fecha de la Liga de Primera. Exactamente el día sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

