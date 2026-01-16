Este viernes Colo Colo presentó a su cuarto refuerzo para la temporada 2026, tratándose del delantero argentino Maximiliano Romero, quien llegó a préstamo desde Argentinos Juniors.

En la instancia, también estuvieron presentes el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el gerente deportivo Daniel Morón.

Una de las consultas que recibió el timonel albo fue respecto al futuro del extremo Lucas Cepeda, quien es uno de los grandes activos que tiene el cuadro popular y que era la principal carta para salir en este mercado de fichajes.

Ante aquello, Mosa descartó haber recibido hasta ahora alguna oferta por el puntero de 23 años, pero están al pendiente de lo que pueda suceder.

“Ustedes saben que ha habido mucha especulación con los de Lucas. La verdad de las cosas, que nosotros no tenemos ninguna propuesta formal arriba de la mesa por Lucas”, comenzó aclarando.

Eso sí, adelantó que, en caso que Cepeda parta en esta ventana, le buscarán un reemplazante, por lo que necesitan que todo se resuelva antes del cierre del libro de pases, a fines de febrero.

“Lo ideal sería hasta que nosotros tengamos posibilidades de hacer una incorporación, que entiendo que es la cuarta fecha desde que arranca el campeonato. Nosotros tendríamos hasta fines de febrero como para hacer un tipo de incorporación”, explicó el puertomontino.

En Colo Colo tienen resuelto el futuro de Lucas Cepeda

Finalmente, dejó muy abierta la posibilidad de que el formado en Santiago Wanderers abandone el cuadro popular ante la primera oferta formal que llegue a las oficinas de Macul.

“La idea no es despotenciar al equipo, la única posibilidad, o más allá que tenemos un muy buen plantel, de los jugadores nuestros que han estado arriba de la mesa, puede ser que la partida de Lucas sea una realidad cuando llegue una propuesta. Y a nosotros nos gustaría de cierta manera también reemplazarlo. Ojalá llegue en el periodo en que nosotros podamos hacer algún tipo de reemplazo”, completó el empresario de origen sirio.

Aníbal Mosa lideró la presentación de Maxi Romero en Colo Colo. (Foto: Captura)

