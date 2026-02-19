Colo Colo en las últimas horas tomó una importante decisión pensando en este 2026, en donde los ‘Albos’ decidieron no buscar un nuevo refuerzo en el cierre del mercado de pases para el equipo de Fernando Ortiz.

Esta noticia sin duda fue sorpresiva para el mundo de Colo Colo, ya que muchos esperaban por un nuevo refuerzo para el plantel en este 2026, pero finalmente desde la directiva declinaron de esa opción y ponen todo su respaldo a la plantilla.

Sobre esta decisión, el ídolo de ‘Cacique’ Marcelo Barticciotto ocupó su espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN para manifestarse a este tema, en la que respaldó por completo esta determinación, la que sin duda le da un gran cupo de confianza a los jóvenes del club.

“Me parece que le doy mucho crédito al rendimiento que han tenido los jóvenes, sobre todo entrando en los segundos tiempos, eso hizo pensar al club, a los dirigentes y el técnico de que ya estaban hechos”, declara.

Ortiz no tendrá otro refuerzo en Colo Colo | Foto: Photosport

Concluyendo, Barticciotto no tuvo pelos en la lengua para señalar de que a Colo Colo no le hacía falta otro jugador para este 2026, ya que hay varios jugadores que se han mostrado como una gran opción para el equipo, principalmente en la zona de ataque, donde el club buscaba fichar.

“No necesitaban otro jugador y a mí me parece bien y correcto que le den la posibilidad a los chicos, sobre todo que se la están dando y están respondiendo, espero que los sigan haciendo así porque Colo Colo los necesita”, cerró.

