Colo Colo se sigue moviendo en este mercado de fichajes intentando suplir las importantes salidas que tuvieron en el club. Con las despedidas de Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Emiliano Amor y entre otros, el Cacique tuvo que saber reinventarse.

Los Albos han oficializado las llegadas de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid. Ante estos nombres se podría sumar uno más, el de Thiago Nuss, extremo argentino que milita en el fútbol de Grecia.

El delantero de 25 años, estaría a solo pasos de convertirse en Cacique, por lo que ya se comenzaron a viralizar sus mejores jugadas antes de llegar a Chile.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, solo faltaría la ratificación en el directorio de Blanco y Negro para hacer oficial la llegada del extremo.

Con esta incorporación, el directorio daría por cerrado el plantel con 7 fichajes para este 2026.

Thiago Nuss está cerca de firmar en Colo Colo

El argentino juega actualmente en el OFI Creta de la Primera División de Grecia, y desde su llegada, ha disputado un total de 56 partidos, en los que ha logrado anotar 19 goles y entregar 8 asistencias.

¿Qué viene para Colo Colo?

Los dirigidos por Fernando Ortiz recibirán a Unión La Calera el domingo 15 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

