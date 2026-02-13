Colo Colo se sigue moviendo en este mercado de fichajes intentando suplir las importantes salidas que tuvieron en el club. Con las despedidas de Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Emiliano Amor y entre otros, el Cacique tuvo que saber reinventarse.
Los Albos han oficializado las llegadas de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid. Ante estos nombres se podría sumar uno más, el de Thiago Nuss, extremo argentino que milita en el fútbol de Grecia.
El delantero de 25 años, estaría a solo pasos de convertirse en Cacique, por lo que ya se comenzaron a viralizar sus mejores jugadas antes de llegar a Chile.
Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, solo faltaría la ratificación en el directorio de Blanco y Negro para hacer oficial la llegada del extremo.
Con esta incorporación, el directorio daría por cerrado el plantel con 7 fichajes para este 2026.
El argentino juega actualmente en el OFI Creta de la Primera División de Grecia, y desde su llegada, ha disputado un total de 56 partidos, en los que ha logrado anotar 19 goles y entregar 8 asistencias.
¿Qué viene para Colo Colo?
Los dirigidos por Fernando Ortiz recibirán a Unión La Calera el domingo 15 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.
En síntesis
- Refuerzo inminente: Thiago Nuss, extremo argentino de 25 años que milita en el OFI Creta de Grecia, está a un paso de ser oficializado tras la aprobación del directorio de Blanco y Negro.
- Reconstrucción del plantel: Con su llegada, Colo Colo sumaría 7 fichajes para suplir bajas clave como las de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, cerrando así su mercado de pases 2026.
- Próximo desafío: El equipo dirigido por Fernando Ortiz enfrentará a Unión La Calera este domingo 15 de febrero en el Estadio Monumental.