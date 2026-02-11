En Colo Colo siguen en la búsqueda de un extremo derecho, donde están contra el tiempo, pues queda poco más de una semana para que cierre el libro de pases en la Liga de Primera 2026.

Una de las opciones que apareció en los últimos días es el paraguayo Matías Rojas, que está libre luego de jugar el último semestre del 2025 en Portland Timbers de la MLS.

Anteriormente estuvo en River Plate y en la temporada 2024 fue compañero de Lionel Messi en el Inter Miami. También disputó la última Copa América en Estados Unidos con la Selección de Paraguay.

En BOLAVIP manejábamos la información que su nombre no estaba entre las prioridades de Colo Colo y que no había nada formal al respecto.

La versión del representante de Matías Rojas

Aquello fue confirmado por su representante este miércoles, pues Alejandro Taraciuk conversó brevemente con Radio ADN, donde de todos modos le dejó las puertas abiertas al cuadro popular.

“Todavía no tenenemos nada formal para decirte que si es así. Si nos llega la oportunidad, encantados de escucharlos, por lo que significa Colo Colo”, comenzó diciendo.

“No tengo nada formal de Colo Colo para decirte, nada más que si nos llaman encantados de escuchar. Que es una cosa que le podría gustar, seguro. Pienso que sí”, completó el agente del futbolista de 30 años.

Matías Suárez fue compañero de Lionel Messi en el Inter Miami en 2024. (Foto: Carmen Mandato/Getty Images)

En síntesis