Colo Colo a pesar de ya haber iniciado lo que es su temporada 2026, en donde ha sumado una derrota y una victoria en este inicio de torneo, se mantiene con la vista puesta en el mercado de pases, en la que espera poder sumar un nuevo fichajes antes de cerrar la ventana de transferencias.

Por este tema, un ídolo de Colo Colo como lo es Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y habló sobre la posibilidad de traer un nuevo fichaje para el ‘Cacique’, en la que pidió a gritos ir por un jugador que ha sido vinculado al club: Matías Rojas.

“A mí como técnico si me dicen que está la oportunidad de mercado de traer a Matías Rojas, yo digo que lo traigan, lo voy a buscar yo mismo”, parte señalando Barticciotto.

Agregando a esto, el ‘Barti’ sabe que el jugador no goza de un buen presente futbolístico, pero que no duda que con su tremenda jerarquía sería un gran aporte para Colo Colo.

Barticciotto pide a Rojas para Colo Colo | Foto: Photosport

“Estamos hablando de un jugador que si bien tanto en River como en la MLS, no tuvo regularidad, pero es un jugador con mucha jerarquía”, declara.

Concluyendo, Barticciotto indica que a Colo Colo le llora un volante ofensivo más dentro del plantel, en la que por esto siente que Matías Rojas calzaría perfecto para poder ser refuerzo del club.

“Necesita un volante ofensivo más, Colo Colo solo tiene un volante ofensivo y ahí pelearía el puesto con Aquino”, cerró.

En Síntesis