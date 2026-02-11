En Colo Colo han intensificado la búsqueda de un séptimo refuerzo para el equipo que dirige Fernando Ortiz, tratándose de un extremo derecho, debido a la lesión de Marcos Bolados y el inminente regreso de Cristián Zavala a Coquimbo Unido.

En los últimos días han sonado varios nombres, como Víctor Dávila, Mateo Sanabria y Matías Rojas, entre otros. Este último parecía una carta más que atractiva, considerando que está libre y tiene un currículum que llama la atención.

El paraguayo de 30 años viene de jugar el último semestre en Portland Timbers de la MLS, antes estuvo en River Plate y en 2024 fue compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

En aquel mismo año fue parte de la selección paraguaya que disputó la Copa América en Estados Unidos.

Pero según pudo averiguar BOLAVIP CHILE, el guaraní no estuvo de forma concreta en los planes de Colo Colo, pues apuntan a otros nombres que cumplan de forma específica con el puesto que quieren cubrir.

Ante aquello, ha salido la información que en el Estadio Monumental hay una terna de dos chilenos y un argentino, desde donde saldría el elegido para llegar a Macul.

Matías Rojas no llegará a Colo Colo para este 2026. (Foto: Chris Arjoon/Getty Images)

