Universidad de Chile comienza a despedirse del mercado de fichajes. Luego de haber anunciado cinco incorporaciones, siendo la de Marcelo Morales la última confirmada, el conjunto estudiantil cerrará su plantel.

A pesar de que a la cúpula azul le ofrecieron jugadores como Gastón Pereiro, la respuesta ha sido clara: el equipo no necesita más refuerzos. Y propuestas de dicho tipo han llegado desde diversas latitudes.

Durante las últimas horas, a la dirigencia laica se le acercó el currículum de una figura que acompañó a Lionel Messi en Estados Unidos. Sin embargo, sus servicios fueron rechazados.

¿De quién se trata? Según información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Matías Rojas. El mediocampista paraguayo de 30 años fue ofrecido a los universitarios.

No obstante, la institución descartó ir por él. Si bien tiene pasos por Cerro Porteño, Defensa y Justicia, Racing Club, Corinthians, Inter Miami, River Plate y Portland Timbers, se dejó pasar la oportunidad.

Matías Rojas fue ofrecido a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Universidad de Chile le dice adiós al mercado de fichajes

Si todo continúa acorde a lo definido, el cuadro azul no integrará más futbolistas a su planilla adulta. Con esto, Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Marcelo Morales y Lucas Romero serán los nuevos rostros del club.

Un punto a considerar: el libro de pases en Chile está activo hasta el día hábil anterior al inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. Es decir, el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas.

