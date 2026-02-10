En Colo Colo están en la búsqueda de un séptimo refuerzo para esta temporada 2026 para potenciar la ofensiva del equipo que dirige Fernando Ortiz, donde el objetivo es sumar un extremo derecho.

Esto se debe a la lesión de Marcos Bolados y el nuevo préstamo que tendrá Cristián Zavala en Coquimbo Unido, por lo que en Macul necesitan cubrir esta zona.

Por el momento se había hablado de los chilenos Víctor Dávila del América o Alexander Aravena del Gremio de Porto Alegre, pero en Blanco y Negro se tenían guardado un potente nombre.

Según reveló Dale Albo este martes, en las oficinas del Estadio Monumental sumaron a la carpeta al puntero paraguayo Matías Rojas de 30 años, quien viene de quedar libre de Portland Timbers en la MLS.

El atacante guaraní terminó contrato con el equipo estadounidense el 31 de diciembre de 2025 y está con el pase en su poder, lo que seduce enormemente a la dirigencia alba.

Anteriormente tuvo pasos por River Plate y el Inter Miami, siendo compañero del astro argentino Lionel Messi en la temporada 2024.

También disputó la última Copa América con Paraguay. Anteriormente jugó en Corinthians, Racing de Avellaneda, Defensa y Justicia, Lanús y Cerro Porteño.

Matías Rojas en la Copa América 2024. (Foto: Logan Riely/Getty Images)

Los números de Matías Rojas en 2025

En 2025 tuvo un primer semestre para el olvido en River, sufriendo un desgarro que lo marginó por varios partidos. En agosto partió a Oregon, donde en cuatro meses disputó ocho partidos y convirtió un gol con Portland Timbers.

Cabe recordar que esta tarde hay reunión de directorio en Blanco y Negro, donde se discutirán las opciones para este séptimo refuerzo de Colo Colo.

En síntesis