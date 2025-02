La temporada 2020 de Colo Colo vivirá por mucho tiempo en el recuerdo de los hinchas del Cacique y no precisamente por las alegrías, sino por la vez que los albos estuvieron más cerca de bajar a la Primera B en su historia.

Fueron varios los jugadores que pusieron el pecho a las balas esa temporada y ayudaron a evitar una verdadera catástrofe. Julio Barroso, Matías Zaldivia, Maximiliano Falcón e Ignacio Jara, entre varios.

Ignacio Jara se despide de los albos. | Foto: Photosport

Fue precisamente Jara quien finalmente se despidió del Cacique en Redes Sociales, mientras prepara su arribo a Deportes Antofagasta para continuar su carrera como futbolista profesional en el norte del país.

“Gracias Colo Colo por ser parte de tu historia, los momentos que pude estar y defender tu hermosa camiseta. Gracias por poder cumplir mi sueño desde niño que fue jugar por el popular, no dudando en ningún segundo cuando se dio la oportunidad de venir”, escribió en Redes Sociales.

El también ex Cobreloa no se detuvo y siguió diciendo que “Hoy toca despedirme de esta linda institución, fuerte, valiente y grande. Gracias por todo Cacique querido y a toda su gente, desde donde me toque seguiré apoyando, alentando por el indio”, remató.

La carrera de Ignacio Jara

Cobreloa, Goiás, Colo Colo, Unión Española, Coquimbo Unido y ahora Deportes Antofagasta son los clubes por los cuales Ignacio Jara ha pasado a lo largo de su carrera como futbolista.