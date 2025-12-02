Este martes Universidad de Chile enfrenta al campeón Coquimbo Unido por la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025, donde en la previa hubo un remezón en la U, considerando la conferencia de prensa que dio ayer el entrenador Gustavo Álvarez.

El técnico argentino anunció que no continuará en el cuadro laico para la temporada 2026, aunque tampoco renunció, pero puso sobre la mesa su incomodidad luego de dos años al mando de los estudiantiles.

Sus dardos apuntaron directamente a la dirigencia de Azul Azul, por lo que esta jornada, en su llegada al Estadio Santa Laura, le respondió el propio presidente Michael Clark, quien indicó que sabía lo que iba a hacer el DT.

“Nos había informado de lo que iba a hacer, por tanto, no era algo nuevo. Lo sabíamos que lo iba a hacer, no fue algo sorpresivo”, comenzó diciendo el timonel.

“La hora para hacer los análisis, la hora para ver qué pasó en el año, yo creo que no era esta semana. Nosotros como club tenemos hoy día desafíos muy importantes, nos queda por jugar 6 puntos, que son vitales para ver cómo va a finalizar este año”, agregó.

Respecto a lo que sucederá con Álvarez, el presidente de Azul Azul remarcó que el cuerpo técnico tiene contrato vigente hasta el próximo año, donde la única opción de salida sería pagando la cláusula.

“Tenemos hoy día un cuerpo técnico que, yo creo, es el mejor de Chile. Tenemos un cuerpo técnico con contrato vigente, nosotros como club vamos a respetar nuestros contratos y ya va a llegar el minuto de hacer nuestro análisis”, aclaró Clark.

“Nosotros somos muy respetuosos, estamos jugando aún el campeonato, tenemos un cuerpo técnico con contrato vigente para lo que queda de este campeonato y el año que viene“, insistió.

Finalmente, el empresario adelantó que estas decisiones se tomarán la próxima semana, tras el término del campeonato.

“Yo creo que no era el mejor minuto, pero está bien, son decisiones personales. Nosotros como club vamos a hablar después que se acabe el campeonato, después del partido con Iquique, sabiendo cómo cerramos el año”, concluyó.

Michael Clark le rayó la cancha a Gustavo Álvarez en la U. (Foto: Javier Torres/Photosport)

