Universidad de Chile igualó 1 a 1 con el campeón Coquimbo Unido e hipotecó en demasía sus chances de quedarse con el cupo Chile 2 para la Copa Libertadores.

En un friccionado y atractivo encuentro, Azules y ‘Piratas’ no se sacaron ventaja. En el transcurso del compromiso el juez debió parar todo debido al lanzamiento de pirotecnia por parte de los hinchas, sin embargo, no pasó a mayores.

Tras finalizado el compromiso, Charles Aránguiz habló largo y tendido ante los micrófonos de TNT Sports aprovechando de incendiar todo contra la dirigencia del fútbol chileno.

Charles Aránguiz dispara con todo contra la dirigencia de la ANFP y el Sifup (Foto: Photosport)

El volante del ‘Romántico Viajero’ fue consultado por la Gala Crack del próximo lunes y fue terriblemente tajante: “Mira, todo esto que se ha generado con la gala y todo, yo trato de no buscar un premio individual. Y de verdad no tengo muchas ganas de ir, defiendo un club y creo que este año me he sentido pasado a llevar con este club”.

Fue allí cuando disparó con todo: “No tengo muchas ganas de verle la cara a gente de la dirigencia, gente del Sifup. Como digo, siento que me he sentido pasado a llevar con este club y no tengo ganas de verle la cara a nadie”.

“No tengo ganas de verle la cara y darle la mano, mostrarle una sonrisa mentirosa. Defiendo un club muy grande y creo que nos he pasado a llevar este año. Te lo repito, no tengo muchas ganas de ir”, cerró.

DATOS CLAVE

Universidad de Chile empató 1-1 con el campeón Coquimbo Unido, hipotecando sus chances de quedarse con el cupo Chile 2 para Copa Libertadores.

El volante de la U, Charles Aránguiz, criticó a la dirigencia y al Sifup, asegurando que se sintió “pasado a llevar con este club”.