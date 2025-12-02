Universidad de Chile igualó 1 a 1 con el campeón Coquimbo Unido e hipotecó en demasía sus chances de quedarse con el cupo Chile 2 para la Copa Libertadores.
En un friccionado y atractivo encuentro, Azules y ‘Piratas’ no se sacaron ventaja. En el transcurso del compromiso el juez debió parar todo debido al lanzamiento de pirotecnia por parte de los hinchas, sin embargo, no pasó a mayores.
Tras finalizado el compromiso, Charles Aránguiz habló largo y tendido ante los micrófonos de TNT Sports aprovechando de incendiar todo contra la dirigencia del fútbol chileno.
El volante del ‘Romántico Viajero’ fue consultado por la Gala Crack del próximo lunes y fue terriblemente tajante: “Mira, todo esto que se ha generado con la gala y todo, yo trato de no buscar un premio individual. Y de verdad no tengo muchas ganas de ir, defiendo un club y creo que este año me he sentido pasado a llevar con este club”.
Fue allí cuando disparó con todo: “No tengo muchas ganas de verle la cara a gente de la dirigencia, gente del Sifup. Como digo, siento que me he sentido pasado a llevar con este club y no tengo ganas de verle la cara a nadie”.
“No tengo ganas de verle la cara y darle la mano, mostrarle una sonrisa mentirosa. Defiendo un club muy grande y creo que nos he pasado a llevar este año. Te lo repito, no tengo muchas ganas de ir”, cerró.
DATOS CLAVE
