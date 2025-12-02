La Roja femenina de Luis Mena logró un valioso triunfo en El Teniente de Rancagua por la cuarta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol. El único tanto del compromiso fue obra de Yanara Aedo.

El gol de la Selección Chilena llegó a los 33′. Tras una gran habilitación de Vaitiare Pardo, Yanara Aedo logró conectar el balón y dejarlo justo al ángulo de la golera paraguaya.

Mary Valencia estuvo cerca de anotar el segundo cerca del minuto 66′, pero la golera visitante estuvo notable para contener el tiro de la delantera de Colo Colo. De hecho, volvió a tener una chance notable en los descuentos pero su control no fue el adecuado para sentenciar el compromiso.

De igual forma, La Roja se queda con un valioso triunfo que la deja dentro de las líderes de la Liga de Naciones con 7 unidades al igual que Argentina y Colombia, aunque algo más abajo solo por diferencia de gol.

Así queda la tabla de la Liga de Naciones femenina tras el triunfo de La Roja sobre Paraguay