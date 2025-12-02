Tras el amargo empate de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido (1-1) que alejó a la U del objetivo de alcanzar el ‘Chile 2’ a Copa Libertadores, la joya azul Lucas Assadi se dio el tiempo de dialogar con Bolavip Chile donde tuvo palabras para Gustavo Álvarez y definió su futuro en el club.

“No se ganó, pero lo importante es que sumamos un puntito y todavía seguimos con vida para los objetivos que tenemos”, declaró el canterano azul que se sigue recuperando de una lesión musculotendinosa de isquiotibiales.

“La lesión va bien. Este año ya no juego más. Ya recuperándome para el otro año, que es a lo que puedo aspirar. Pero este año ya no puedo jugar más”, confesó el ‘10’ de la U.

Lucas Assadi confirmó que volverá a jugar el próximo año (Photosport).

El futbolista que todavía le queda contrato por todo 2026 aseguró que por el momento seguirá vistiendo de azul y descartó de plano un posible rumor de Independiente de Avellaneda, donde Gustavo Quinteros lo estaría siguiendo de cerca: “Tengo que ir viéndolo, pero Independiente ninguna posibilidad”, respondió tajante.

Finalmente, Assadi tuvo palabras para la inminente partida de Gustavo Álvarez: “Si se llega a ir, que le vaya muy bien donde le toque ir. Si se llega a quedar, sabemos la calidad de entrenador que es. Un muy buen entrenador, una muy buena persona. Lo que haga con su futuro como entrenador, que le vaya muy bien en realidad”, señaló

Y cerró: “He madurado mucho con él como futbolista, como persona… me ha dejado muchas cosas para mi futuro”.

