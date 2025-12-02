Universidad de Chile no pudo con Coquimbo Unido y estiró su irregularidad en la Liga de Primera tras igualar 1-1 en el estadio Santa Laura ante el flamante campeón del fútbol chileno. Con este resultado, los azules dependen de un milagro para alcanzar el ‘Chile 2’ para Copa Libertadores.

En una jornada marcada por las declaraciones de Gustavo Álvarez quien dejó los corazones rotos de los hinchas azules al manifestar públicamente su deseo de partir de la U a final de temporada, el plantel tenía la obligación de defender el récord de victorias consecutivas que ostentaba el Ballet Azul entre 1963 y 1964.

La U no pudo ante el flamante campeón (Photosport).

Fuera del campo, la hinchada también disputó su propio partido. En la primera mitad, la masiva presencia de fuegos artificiales en el sector norte obligó a interrumpir el juego por varios minutos. La sanción contra Michael Clark por delitos económicos y la inminente salida de Gustavo Álvarez tenían el ambiente encendido en Independencia.

En el campo de juego, el campeón del fútbol chileno tenía otro plan en el bolsillo. Al filo del primer tiempo, Martín Mundaca aprovechó una grosera salida de Gabriel Castellón y en un desorden de marcas anotó el 1-0 para los ‘Piratas’ (44′).

La U no demoró mucho en equilibrar el marcador. Apenas reiniciado el segundo tiempo, una mano en el área fue sancionada con la pena máxima por el juez Diego Flores. Así, Charles Aránguiz remató desde los doce pasos, pero su remate fue contenido por Diego Sánchez, y de rebote el ‘Príncipe’ puso el 1-1 definitivo (47′).

La U en la tabla de posiciones

Con este empate, los azules llegaron a 52 puntos y se quedaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones a tres unidades de Universidad Católica (55), quien tiene la primera opción de alcanzar el ‘Chile 2’ en la última fecha.

El próximo fin de semana, la U cerrará el año visitando al complicado Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones. El duelo está programado para el día sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas.