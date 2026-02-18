El mercado de fichajes entra en su recta final y en Colo Colo siguen evaluando alternativas para potenciar el plantel dirigido por Fernando Ortiz de cara a la temporada 2026, donde los albos solo competirán a nivel local.

Con la necesidad de sumar variantes ofensivas, desde la gerente deportiva del conjunto Popular y al interior de Blanco y Negro analizan distintas opciones que puedan marcar diferencias inmediatas.

En ese escenario, según Cristian Alvarador de ADN Deportes, ha comenzado a tomar fuerza el nombre de Leonardo Suárez, jugador ofensivo trasandino con experiencia en Argentina, España y México.

Así juega Leonardo Suárez, opción de fichaje para Colo Colo

El zurdo, que puede desempeñarse tanto como extremo derecho o izquierdo o mediapunta, destaca por su buen uno contra uno, capacidad de remate de media distancia y visión de juego, características que encajarían con lo que busca Ortiz.

Además, sobresale por su buen control orientado y habilidad para encarar por el sector derecho hacia el centro, transformándose en un generador constante de peligro.

Ortiz ha tenido pasos por Villareal, Boca Juniors y América de México, entre otros clubes | FOTO: Manuel Velasquez/Getty Images)

Su perfil ofensivo lo convierte en un jugador que podría aportar variantes en ataque y competencia interna en el plantel del Cacique.

Por ahora, su nombre aparece como una alternativa, pero no se descarta que pueda transformarse en uno de los movimientos sorpresivos del mercado albo.

Algunas jugadas y goles de Leonardo Suárez: