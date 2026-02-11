En Colo Colo se respira algo de tranquilidad tras lo que fue su primer triunfo dentro de la Liga de Primera el pasado fin de semana, en la que los ‘Albos’ derrotaron por 2-0 a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental.

Tras esto, durante esta semana se vivían días de definición en Colo Colo y puntualmente, en lo que es el mercado de pases, en donde los ‘Albos’ buscan sumar un nuevo fichaje antes de cerrar la ventana de trasnferencias.

En las últimas horas, ha aparecido un importante nombre para ser opción de reforzar al equipo de Fernando Ortiz, en la que trata de un ex seleccionado argentino sub 20 y que hoy milita en el fútbol brasileño.

Se trata del atacante argentino, Mateo Sanabria, quien hoy tiene 21 años, es un extremo izquierdo y que hoy milita en el Bahía del Brasileirao, aparece como opción para Colo Colo.

Sanabria es un candidato para Colo Colo | FOTO: Instagram

Así lo informó en las últimas horas el periodista Edson Figueroa en su canal de Youtube, en la que indicó que el delantero argentino es uno de los candidatos para arribar al ‘Cacique’.

“Hay un jugador joven que lo tengo y me parece aterrizado a la búsqueda que hace Colo Colo, que se llama Mateo Sanabria, extremo, fue seleccionado sub 20 argentino y tiene 21 años, ha jugado muy poco, hoy está en el Bahía y tiene ganas de salir”, informó.

Se espera que los próximos días puedan ser cruciales respecto a lo que es este interés de Colo Colo en fichar a un nuevo jugador, en donde Fernando Ortiz espera a la brevedad sumar a su equipo un nuevo fichaje para este 2026.

