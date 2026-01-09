Tras la llegada del lateral Matías Fernández Cordero y el defensor Joaquín Sosa, Colo Colo continúa activo en este mercado de fichajes, con la intención de ajustar un plantel que dejó dudas durante la última temporada.

En Macul existe consenso respecto a la necesidad de reforzar la defensa, una zona que mostró irregularidades en varios pasajes del año.

El director técnico Fernando Ortiz ha sido claro en su diagnóstico: el Cacique necesita un zaguero central que entregue mayor solidez, liderazgo y experiencia para sostener el funcionamiento colectivo. Por ello, en Blanco y Negro se ha intensificado el análisis de nombres en las últimas semanas.

En ese contexto, las gestiones comenzaron a acelerarse y una negociación puntual entró en una etapa decisiva.

Javier Méndez está en plena negociación con Colo Colo

Según informó el medio partidario Dale Albo, el conjunto Popular conversaciones por el defensor uruguayo Javier Méndez, actual jugador de Peñarol, transformándolo en uno de los principales candidatos para reforzar la última línea alba.

Sin embargo, el diálogo no está exento de obstáculos. La principal exigencia del central charrúa es firmar un contrato por dos temporadas, con la opción de extender el vínculo, condición que hoy es analizada por la dirigencia alba en medio de horas claves para destrabar la negociación.

Javier Méndez viene de disputar 42 partidos en la última temporada con Peñarol | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

De esta manera, en Avenida Marathon deberán definir si aceptan las condiciones planteadas o continúan explorando alternativas para fortalecer una zona prioritaria del equipo.

En síntesis…

Colo Colo intensificó las conversaciones para fichar al uruguayo Javier Méndez, convirtiendo la negociación en una de las más avanzadas del mercado.