Colo Colo ya se prepara con todo para lo que es la temporada 2026, en donde los ‘Albos’ se siguen reforzando y esperan poder conformar un competitivo plantel para lo que serán sus desafíos en el ámbito nacional para este año.

En las últimas horas, en el ‘Cacique’ se oficializó a Javier Méndez como nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026, en donde el zaguero uruguayo conversó con la prensa e indicó que un ex jugador del club fue clave en su llegada: Brayan Cortés.

“Tengo varios compañeros que han pasado por varios equipos de acá, he hablado con ellos, de hecho antes de venir para acá estuve en pleno contacto con Brayan (Cortés) con quien hicimos una muy buena relación”, parte señalando Méndez.

En esa misma línea, el defensor que proviene de Peñarol indicó que Brayan Cortés le habló muchas cosas buenas del ‘Cacique’, lo que sin duda hicieron de que Méndez no dudara en su decisión de llegar a Colo Colo.

Cortés y Méndez en Peñarol | Foto: Getty Images

“Me habló muy bien del club, toda la gente que trabaja, eso facilitó mucho mi llegada acá, mi decisión, se puso a disposición de lo que necesita, agradecer a Brayan por haberme ayudado en mi llegada”, remarcó.

Concluyendo, Méndez declaró que forjó una buena amistad con Brayan Cortés en Peñarol, en la que el guardameta le hizo saber lo que es Colo Colo en Chile, como también el zaguero le hizo saber a Cortés de lo que es Peñarol en Uruguay.



“Me hizo saber lo que es el club, como yo le hice saber lo que es el club (Peñarol) allá, ojalá podamos lograr los objetivos en conjunto”, cerró.

