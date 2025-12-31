Colo Colo empieza a mover las piezas con mayor decisión de cara a la temporada 2026. Con la zaga ya encaminada tras asegurar a Joaquín Sosa y confirmar a Matías Fernández, el foco del mercado se trasladó de lleno a la delantera, una zona que el cuerpo técnico considera prioritaria. Sin embargo, antes de acelerar por un nuevo goleador, en Macul saben que primero deben destrabar la salida de Salomón Rodríguez, un tema que se ha vuelto más complejo de lo presupuestado.

La dirigencia alba trabaja en paralelo. Por un lado, mantiene conversaciones con el entorno del atacante uruguayo para encontrarle un destino que permita liberar cupo y presupuesto. Por otro, ya comenzó a delinear una nómina de alternativas para reforzar el ataque, donde aparecen nombres conocidos del medio local y también opciones del extranjero.

En ese escenario, además de Daniel “Popín” Castro y el cada vez más lejano Damián Pizarro, surgió con fuerza una nueva carta: Robert Morales.

Robert Morales asoma como una nueva carta para la ofensiva de Colo Colo.

El delantero paraguayo de 26 años no continuará en Toluca, club con el que fue campeón en México y donde acumuló una experiencia importante en los últimos años. Desde su llegada a los ‘Diablos Rojos’ disputó cerca de 80 partidos oficiales, aportando goles y asistencias, y consolidándose como una opción de ataque potente, con buen juego aéreo y presencia física dentro del área.

Morales se formó en el fútbol paraguayo, defendiendo camisetas de peso como Olimpia y Cerro Porteño antes de emigrar al extranjero. Además, sabe lo que es vestir la camiseta de su selección, ya que debutó con Paraguay en Clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Aquella noche fue tan inolvidable como ingrata: sufrió una grave lesión apenas comenzado el partido, aunque alcanzó a marcar un gol antes de abandonar la cancha, iniciando luego una larga recuperación.

Los delanteros que busca Colo Colo en este mercado de fichajes

Hoy, el nombre de Robert Morales aparece bien posicionado en la carpeta de Fernando Ortiz, quien no tiene como prioridad el regreso de Damián Pizarro. El joven formado en casa sigue siendo observado, pero perdió terreno frente a otras alternativas que se ajustan mejor a lo que busca el entrenador para su sistema ofensivo.

En paralelo, Colo Colo no baja los brazos por Daniel ‘Popín’ Castro. El delantero de Deportes Limache es otro de los apuntados, aunque las negociaciones no han sido sencillas. La primera oferta alba fue considerada insuficiente por el cuadro “tomatero”, pero en Macul no descartan insistir si las condiciones se acomodan a la realidad económica del club.

Finalmente, también apareció sobre la mesa el nombre de Luciano Vietto, atacante con pasado en Atlético de Madrid y Racing. Fue ofrecido a Blanco y Negro, pero su situación está supeditada, al igual que el resto de las opciones, a que se concrete la salida de Salomón Rodríguez. Por ahora, la delantera alba sigue en construcción y Robert Morales se instala como una alternativa real para convertirse en el nuevo ‘9’ del Cacique en 2026.

